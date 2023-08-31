Президент Сербии провел "честный и откровенный" разговор с послом Украины

Сербский президент Александар Вучич в четверг рассказал о встрече с украинским послом в Белграде Владимиром Толкачем.

Об этом Вучич сообщил в Instagram, сообщает "Европейская правда".

Президент Сербии заявил, что "честный и открытый" разговор с украинским послом касался "двустороннего сотрудничества, улучшения общих отношений между нашими странами, региональных и мировых проблемах, а также ситуации в Украине".

ФОТО: INSTAGRAM АЛЕКСАНДАРА ВУЧИЧА

"Я еще раз подтвердил позицию Сербии относительно нерушимости границ и уважения к Уставу ООН, подчеркнув, что мы уважаем территориальную целостность Украины и будем продолжать это делать в будущем", – написал Вучич.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим сербским коллегой Александаром Вучичем во время неформального саммита стран Западных Балкан в Афинах.

До этого президенты Сербии и Украины встречались 1 июня – тогда Зеленский и Вучич недолго говорили с глазу на глаз на полях саммита Европейского политического сообщества в молдавской Бульбоаке.

После последней встречи сербский премьер Ана Брнабич дистанционно приняла участие в Крымской платформе, но потом в МИД Сербии заявили, что Белград не одобрял текст декларации платформы, потому что "он выходит за рамки, которые являются приемлемыми для нас".