Канцлер Австрии предлагает закрепить использование наличных денег в конституции

Австрийский канцлер Карл Негаммер предлагает закрепить в конституции страны право на использование наличных денег, которые остаются популярными.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Associated Press.

Предложение канцлера, по словам его офиса, предусматривает "конституционную защиту наличности как средства платежа", обеспечение того, что люди все еще смогут платить наличными, а также обеспечение "базового запаса" наличности в сотрудничестве с австрийским центральным банком.

Как считает Негаммер, "все больше людей обеспокоены тем, что наличные могут быть ограничены как средство платежа в Австрии", добавив, что "люди в Австрии имеют право на наличные".

Защита наличных от вероятных угроз была требованием ультраправой оппозиционной Партии свободы, которая лидирует в опросах в Австрии в течение последних месяцев перед выборами, которые должны состояться в 2024 году.

Канцлер отметил, что он поручил министру финансов Магнусу Бруннеру поработать над этим предложением и планирует провести в сентябре круглый стол с заинтересованными министерствами, представителями финансовой индустрии и центрального банка.

"Каждый должен иметь возможность свободно решать, как и чем он хочет платить. Это может быть карта, перевод, возможно, в будущем цифровое евро, но также и наличные. Эта свобода выбора должна и будет оставаться", – резюмировал Негаммер.

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк готовит проект цифровой версии евро, реагируя на давление со стороны развивающихся технологий, которые могут изменить способ использования денег в течение следующих десятилетий деятельности банка.

Перед этим ЕС первым в мире окончательно утвердил правила для свободного криптовалютного сектора.