Топ-посадовці Австрії не отримають планове підвищення зарплат попри інфляцію

Провідні австрійські політики не отримають підвищення зарплат цього року, незважаючи на високу інфляцію.

Про це, як пише "Європейська правда", заявили канцлер країни Карл Негаммер і віцеканцлер Вернер Коглер, інформує The Local.

Повідомляють, що рішення стосується федерального президента, всього уряду, а також президентів Національної ради та голів фракцій політичних партій Австрії, представлених у федеральному парламенті.

"Для найвищих посадових осіб на федеральному рівні підвищення заробітної плати буде нульовим – зарплати не будуть індексуватися з урахуванням інфляції", – йдеться в заяві політиків.

Водночас замороження зарплат не поширюється однаково на політиків у дев'яти федеральних землях Австрії або на окремих депутатів, які не займають посад в уряді та не входять до опозиційних партій – їхні зарплати можуть зрости на трохи менше п'яти відсотків.

Згідно із заявою уряду, необхідне рішення для цього коригування ухвалить Національна рада під час осінньої сесії. Канцлер Австрії заробляє трохи більше ніж 22 тисячі євро на місяць, тоді як депутати парламенту отримують трохи більше за 9 тисяч євро.

Інфляція цього року в Австрії склала вісім відсотків у червні та сім відсотків у липні. 2022 року вона регулярно перевищувала 10 відсотків.

Раніше Австрія вже заморожувала зарплати посадовцям, зокрема після всесвітньої фінансової кризи у 2009-2012 роках та ще раз в 2018 році.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії заявило про плани скоротити свій цивільний персонал на 2-3 тисячі посад і тимчасово призупинити набір співробітників, щоб профінансувати підвищення зарплат військовослужбовцям.

Перед цим стало відомо, що Європейський парламент планує скоротити на 50% свою пенсійну програму для колишніх депутатів, щоб зменшити дефіцит пенсійного фонду з 310 млн євро до 86 млн євро.