Греція надала два пожежні літаки Кіпру для боротьби з лісовою пожежею

У понеділок Греція відправила два пожежні літаки Canadair на прохання Кіпру про допомогу в боротьбі з пожежами, які випалили кілометри гірської місцевості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Гасити пожежу в горах приблизно за 17 кілометрів на північ від прибережного міста Лімасол також допомагає Йорданія. Вона надала три літаки та три гелікоптери.

Багатонаціональні зусилля спрямовані на боротьбу з полум'ям, яке випалило 10 квадратних кілометрів землі.

⭕🇨🇾 #Cyprus: Huge fires erupted in Limassol. The government has asked for help from the EU. #Greece, #Lebanon, and #Israel are expected to send firefighting aircraft tomorrow pic.twitter.com/v4eHfLv5uP — 🅻-🆃🅴🅰🅼 (@L_Team10) August 6, 2023

Секретар Міністерства охорони довкілля Андреас Грегоріу, який координує зусилля з гасіння пожежі, повідомив державному Кіпрському інформаційному агентству, що проходять переговори з Ізраїлем про додаткову повітряну підтримку, якщо вона знадобиться.

View of the raging fire from the observatory of Agia Phyla, #Limassol, 6/8/23 at 22:00. The light of the fire can be seen from far away, our prayers are with the affected communities and firefighters and volunteers working to contain the fire. #PrayforLimassol pic.twitter.com/mGTmjaAfrF — Rotary Club of Limassol Berengaria Cosmopolitan (@RotaryLim_Cosmo) August 6, 2023

Міністерство цивільного захисту Греції повідомило, що 20 тонн антипірену для зниження швидкості поширення полум'я також перебувають на шляху до Кіпру, а літаки Canadair, як очікують, почнуть працювати протягом дня.

Міністр юстиції Анна Куккідес-Прокопіу повідомила, що пожежа під контролем, але вдень очікують на сильний вітер, який може знову розпалити полум'я.

Посадовці повідомили, що мешканці трьох сіл повернулися до своїх домівок після того, як їм наказали евакуюватися із запобіжною метою.

За словами речника пожежної служби Андреаса Кеттіса, пожежні команди на місцях оточили вогонь і працюють над створенням протипожежних розривів, щоб запобігти його поширенню.

Греція сама нещодавно боролася з великими пожежами у різних регіонах. На острові Родос довелося евакуювати близько 20 тисяч місцевих мешканців і туристів, там оголошували надзвичайний стан.

В уряді Греції заявили, що причиною багатьох з останніх лісових пожеж стали підпали, тому влада запропонує суттєво збільшити штрафи для паліїв.