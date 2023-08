Греція надала два пожежні літаки Кіпру для боротьби з лісовою пожежею

У понеділок Греція відправила два пожежні літаки Canadair на прохання Кіпру про допомогу в боротьбі з пожежами, які випалили кілометри гірської місцевості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Гасити пожежу в горах приблизно за 17 кілометрів на північ від прибережного міста Лімасол також допомагає Йорданія. Вона надала три літаки та три гелікоптери.

Багатонаціональні зусилля спрямовані на боротьбу з полум'ям, яке випалило 10 квадратних кілометрів землі.

⭕🇨🇾 #Cyprus : Huge fires erupted in Limassol. The government has asked for help from the EU. #Greece , #Lebanon , and #Israel are expected to send firefighting aircraft tomorrow pic.twitter.com/v4eHfLv5uP

Секретар Міністерства охорони довкілля Андреас Грегоріу, який координує зусилля з гасіння пожежі, повідомив державному Кіпрському інформаційному агентству, що проходять переговори з Ізраїлем про додаткову повітряну підтримку, якщо вона знадобиться.

View of the raging fire from the observatory of Agia Phyla, #Limassol, 6/8/23 at 22:00. The light of the fire can be seen from far away, our prayers are with the affected communities and firefighters and volunteers working to contain the fire. #PrayforLimassol pic.twitter.com/mGTmjaAfrF