У Греції хочуть суттєво посилити штрафи за підпали

В уряді Греції заявили про наміри суттєво посилити штрафи для паліїв після підтверджень, що причиною багатьох з останніх лісових пожеж стали підпали.

Про це повідомляє агентство DPA, пише "Європейська правда".

Міністр з питань кліматичної кризи і цивільного захисту Вассиліс Кікіліас заявив, що штрафи для паліїв можуть зрости до 30 тисяч євро і більше, а за повторний вчинок допускають подвоєння штрафу та стягнення компенсацій за кошти, витрачені на ліквідацію наслідків.

30-тисячний штраф означав би десятикратне зростання нинішнього мінімального штрафу у 300 євро, тоді як чинна максимальна санкція за підпал – 5 тисяч євро.

Минулого тижня прем’єр Кіріакос Міцотакіс заявив, що причиною багатьох лісових пожеж у Греції стали підпали.

Нагадаємо, на грецькому острові Родос через масштабні пожежі довелося евакуювати близько 20 тисяч місцевих мешканців і туристів. На острові оголошували надзвичайний стан.

Лише протягом однієї доби 29 липня у Греції одночасно гасили понад 50 лісових пожеж.