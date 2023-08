Греция предоставила два пожарных самолета Кипру для борьбы с лесным пожаром

В понедельник Греция отправила два пожарных самолета Canadair по просьбе Кипра о помощи в борьбе с пожарами, которые выжгли километры горной местности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Тушить пожар в горах примерно в 17 километрах к северу от прибрежного города Лимасол также помогает Иордания. Она предоставила три самолета и три вертолета.

Многонациональные усилия направлены на борьбу с пламенем, которое выжгло 10 квадратных километров земли.

⭕🇨🇾 #Cyprus : Huge fires erupted in Limassol. The government has asked for help from the EU. #Greece , #Lebanon , and #Israel are expected to send firefighting aircraft tomorrow pic.twitter.com/v4eHfLv5uP

Секретарь Министерства охраны окружающей среды Андреас Грегориу, который координирует усилия по тушению пожара, сообщил государственному Кипрскому информационному агентству, что проходят переговоры с Израилем о дополнительной воздушной поддержке, если она понадобится.

View of the raging fire from the observatory of Agia Phyla, #Limassol, 6/8/23 at 22:00. The light of the fire can be seen from far away, our prayers are with the affected communities and firefighters and volunteers working to contain the fire. #PrayforLimassol pic.twitter.com/mGTmjaAfrF