Влада скасувала надзвичайний стан на Родосі, запроваджений через пожежі

Надзвичайний стан, оголошений на грецькому Родосі на тлі руйнівних лісових пожеж, які спустошували острів понад 10 днів, було скасовано в суботу.

Про це повідомило Міністерство з питань кліматичних криз та цивільного захисту Греції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Мешканці та гості острова отримали повідомлення за екстреним номером 112 про можливість безпечного повернення до своїх домівок.

Кілька фронтів, що охопили острів, були погашені, але в деяких районах полум'я розгорілося знову, і сили цивільного захисту залишаються в стані підвищеної готовності.

Через лісові пожежі острів Родос були змушені покинути понад 20 тисяч туристів і місцевих мешканців.

Як повідомлялося, на заході Греції, в регіоні Еліда в суботу спалахнула лісова пожежа, мешканцям чотирьох сіл наказали евакуюватися.

За останні 24 години грецькі пожежники боролися з 51 новою лісовою пожежею, в результаті чого загальна кількість активних лісових пожеж в країні зросла до 96.

Пожежна служба повідомила, що більшість нових пожеж було ліквідовано одразу на початковій стадії.