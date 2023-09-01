У Польщі за місяць перевірять членів комісії з розслідування впливу РФ для доступу до таємниці – ЗМІ

Четверо з дев’яти членів новоствореної комісії з розслідування російського впливу у Польщі досі не мали доступу до таємної інформації, на їхню перевірку для отримання доступу дали один місяць.

Про це з посиланням на свої джерела повідомила Rzeczpospolita, яку цитують інші польські ЗМІ, пише "Європейська правда".

У середу Сейм призначив дев’ять членів до складу комісії з розслідування російського впливу на внутрішню безпеку Польщі у 2007-2022 роках.

Виданню стало відомо, що після цього четверо осіб почали проходити перевірку Агентства внутрішньої безпеки, оскільки робота в комісії потребує отримання доступу до інформації з найсуворішим грифом таємності.

Визначений термін – один місяць – називають вкрай стислим часовим проміжком для того, щоб служби зібрали надійні досьє на кожну особу, адже необхідно отримати інформацію від багатьох відомств.



Опитувальники від Агентства внутрішньої безпеки, які є елементом перевірки, включають десятки запитань, що стосуються усіх сфер життя, починаючи з родинних зв’язків та фінансового стану і завершуючи тим, з якими іноземними громадянами особа чи другий з подружжя підтримували контакти протягом останніх 20 років.

Нагадаємо, у середу 30 серпня польський Сейм голосами партії влади "Право і справедливість" затвердив склад суперечливої комісії з розслідування російського впливу – всі дев’ять її членів є представниками влади, опозиція в голосуванні участі не брала.

ЄС після цього попередив Польщу про наслідки, якщо комісія почне вживати будь-які дії перед осінніми виборами.