В Польше за месяц проверят членов комиссии по расследованию влияния РФ для доступа к тайне - СМИ

Четверо из девяти членов новосозданной комиссии по расследованию российского влияния в Польше до сих пор не имели доступа к секретной информации, на их проверку для получения доступа дали один месяц.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщила Rzeczpospolita, которую цитируют другие польские СМИ, пишет "Европейская правда".

В среду Сейм назначил девять членов в состав комиссии по расследованию российского влияния на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах.

Изданию стало известно, что после этого четыре человека начали проходить проверку Агентства внутренней безопасности, поскольку работа в комиссии требует получения доступа к информации со строгим грифом секретности.

Определенный срок – один месяц – называют крайне небольшим временным промежутком для того, чтобы службы собрали надежные досье на каждого человека, ведь необходимо получить информацию от многих ведомств.

Опросники от Агентства внутренней безопасности, которые являются элементом проверки, включают десятки вопросов, касающихся всех сфер жизни, начиная с родственных связей и финансового состояния и заканчивая тем, с какими иностранными гражданами лицо или другой супруг поддерживали контакты в течение последних 20 лет.

Напомним, в среду 30 августа польский Сейм голосами партии власти "Право и справедливость" утвердил состав противоречивой комиссии по расследованию российского влияния – все девять ее членов представляют власть, оппозиция в голосовании не участвовала.

ЕС после этого предупредил Польшу о последствиях, если комиссия начнет предпринимать какие-либо действия перед осенними выборами.