Україна засудила запрошення на вручення Нобелівської премії послів РФ та Білорусі

Міністерство закордонних справ України різко засудило рішення Нобелівського фонду запросити російських і білоруських дипломатів на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій цьогоріч у Стокгольмі.

Про це у Facebook написав речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

Ніколенко зазначив, що це рішення Нобелівського фонду пояснюється бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять. Однак він вказав на марність таких дій.

"Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт-холі, російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах", – підкреслив речник МЗС України.

За його словами, на подібне рішення у Кремлі відреагують лише посиленням відчуття безкарності та новими злочинами.

"Минулоріч Фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України. І допоки вона триває, допоки мільйони українців страждають від неспровокованої війни, а російське керівництво не покаране за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі", – додав Ніколенко.

Напередодні Нобелівський фонд оголосив про намір запросити дипломатів усіх держав, акредитованих у Швеції – тобто російських і білоруських теж – на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій у Стокгольмі, на відміну від минулого року, коли представників посольств Росії та Білорусі не запрошували.

Як відомо, п'ять із шести Нобелівських премій щороку вручають у Стокгольмі після процесу номінування, який тримають у таємниці протягом наступних 50 років. А Нобелівська премія миру вручається в Осло, де відбуваються окремі урочистості.

Цьогорічні лауреати будуть оголошені на початку жовтня, а святкові церемонії нагородження відбудуться 10 грудня – в річницю смерті Альфреда Нобеля.