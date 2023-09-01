Сийярто отозвался о российском учебнике, где революцию 1956 года называют "фашистской"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто стал первым венгерским чиновником, который прокомментировал российский пропагандистский учебник, где участников Венгерской революции 1956 года называют "фашистами".

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на венгерский портал Index, Сийярто сказал журналистам на пресс-конференции в Будапеште.

Отвечая на вопрос, как венгерское правительство оценивает искажения исторических событий в официально утвержденном для использования учебнике в России, Сийярто сказал, что "есть некоторые вопросы, которые правительство даже не предпочитает обсуждать".

"История Венгрии, венгерского народа и его стремление к свободе должно уважаться всеми. 1956 год, прошлогодняя революция, является одним из самых славных моментов венгерской истории, когда венгерский народ отдал жизнь за собственную свободу и суверенитет своей страны", – подчеркнул министр.

Он добавил, что Будапешт "отказывается принимать и отрицает любые утверждения обратного".

Причиной Венгерского восстания 1956 года, или Венгерской революции, стало усиление советского контроля над страной, в которой более десятилетия продолжался диктат коммунистической партии. 23 октября десятки тысяч студентов и представителей интеллигенции начали марш в Будапеште, который перерос в столкновения с полицией безопасности. Через двенадцать дней восстание было подавлено; более 2500 венгров, включая лидера революции Имре Надя, назначенного под давлением улицы премьер-министром, казнили.

В учебнике по истории для 11-х классов, официально утвержденного к использованию в России, участников Венгерской революции-1956 называют фашистами и "восставшими радикалами", боровшимися против советских памятников.

"Катализатором венгерского кризиса стали действия западных спецслужб и внутренней оппозиции, которую они поддерживали", – утверждает "учебник истории" и дополнительно критикует венгров за то, что они "решили отказаться от сталинского наследия".

Больше об историческом скандале читайте в статье "Европейской правды".