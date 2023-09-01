Фінська пошта випустила марку на честь вступу до НАТО

У Фінляндії з наступного тижня можна буде придбати поштову марку на честь вступу країни до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє фінська національна телерадіомовна компанія Yle.

Фінська пошта Posti зазначила, що марку, на якій зображені національні кольори кожної з країн-членів альянсу, можна буде придбати з 6 вересня.

"Марка – це відображення свого часу. Вона може як висвітлювати поточні питання, так і вшановувати історичні віхи. Такими були, наприклад, членство Фінляндії в ЄС та 100-річчя незалежності Фінляндії", – зауважив Томмі Кантола, менеджер з дизайну у заяві Posti.

Робота над маркою розпочалася одразу після підтвердження вступу Фінляндії до Альянсу.

"На марці зображено кольори прапорів кожної країни НАТО у вигляді різнокольорових смуг, що символізують спільноту країн НАТО. Дизайн марки, що характеризується скандинавським стилем, є простим, але водночас інформативним і вражаючим", – каже дизайнер марки Ілкка Керккайнен.

Фінляндія вступила до НАТО у квітні цього року в результаті різкої зміни громадської думки після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Процес вступу розпочався влітку минулого року, але Туреччина та Угорщина відклали ратифікацію до весни 2023 року.

Заявка Швеції на членство в НАТО залишається на розгляді, і Posti планує випустити марку на честь вступу цієї країни.