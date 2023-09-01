Финская почта выпустила марку в честь вступления в НАТО

В Финляндии на следующей неделе можно будет приобрести почтовую марку в честь вступления страны в НАТО.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает финская национальная телерадиовещательная компания Yle.

Финская почта Posti отметила, что марку, на которой изображены национальные цвета каждой из стран-членов альянса, можно будет приобрести с 6 сентября.

"Марка – это отражение своего времени. Она может как освещать текущие вопросы, так и чествовать исторические вехи. Таковы были, например, членство Финляндии в ЕС и 100-летие независимости Финляндии", – отметил Томми Кантола, менеджер по дизайну в заявлении Posti.

Работа над маркой началась сразу же после подтверждения вступления Финляндии в Альянс.

"На марке изображены цвета флагов каждой страны НАТО в виде разноцветных полос, символизирующих сообщество стран НАТО. Дизайн марки, характеризующийся скандинавским стилем, является простым, но в то же время информативным и впечатляющим", – говорит дизайнер марки Илкка Керккайнен.

Финляндия вступила в НАТО в апреле этого года в результате резкого изменения общественного мнения после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Процесс вступления начался в прошлом году, но Турция и Венгрия отложили ратификацию до весны 2023 года.

Заявка Швеции на членство в НАТО остается на рассмотрении и Posti планирует выпустить марку в честь вступления этой страны.