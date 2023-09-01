У Швеції сподіваються, що Туреччина ратифікує їхню заявку на вступ в НАТО у жовтні

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом досі сподівається, що Туреччина схвалить заявку його країни на вступ до НАТО у жовтні, як і було домовлено.

Заяву шведського міністра наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Шведський уряд не отримував жодних сигналів протягом літа, крім того, що карти, які були викладені тоді, є дійсними і зараз, і що заява, зроблена у Вільнюсі, залишається в силі", – зазначив Білльстрьом.

Швеція подала заявку на членство в НАТО минулого року, більшість членів Альянсу швидко ратифікували її заявку.

Однак Туреччина не квапилася із ратифікацією шведської заявки, посилаючись на занепокоєння щодо співпраці у сфері безпеки.

У липні на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що передасть ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО на розгляд парламенту в жовтні, коли він збереться після літніх канікул.

Проте ратифікація шведської заявки опинилась під загрозою після низки акцій зі спаленням Корану у Швеції, що розлютило багато мусульманських країн, зокрема й Туреччину.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Швеція остаточно стане членом Альянсу восени цього року.

Окрім Туреччини, вступ Швеції ще не ратифікувала Угорщина. Прем’єр Швеції вірить, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.