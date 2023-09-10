Число погибших в наводнениях в Греции возросло, шесть человек считаются пропавшими без вести

В Греции подтвержденное количество погибших в катастрофических наводнениях на Фессалийской равнине возросло до 11.

Об этом сообщает Protothema, пишет "Европейская правда".

По состоянию на воскресенье известно об одиннадцати погибших в результате сильных наводнений, от которых пострадали многие населенные пункты на Фессалийской равнине в центре Греции. Судьба еще шестерых людей неизвестна.

В соцсетях распространяются манипуляции о том, что власти якобы скрывают реальное количество пропавших. Премьер Кириакос Мицотакис, который снова отправляется в город Ларисса в пострадавшем регионе и расскажет о плане помощи, готовится в своей речи отдельно упомянуть эти "теории заговора" и опровергнуть дезинформацию.

Греческие спасатели в Фессалии насчитали более 2400 эвакуационных выездов за людьми, заблокированными наводнением. В пострадавшие районы везут продукты, воду и медикаменты.

Многие дороги в регионе остаются частично или полностью перекрытыми. В том числе это трасса национального значения из Афин в Салоники.

Фото: Reuters

Напомним, наводнения в центре Греции начались после мощных ливней в среду. В некоторых районах за 12 часов выпало вдвое больше среднегодовой нормы осадков, в частности в Афинах.

Жители некоторых сел были вынуждены спасаться на крышах, потому что дома почти полностью ушли под воду.