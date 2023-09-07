У Греції через зливи село пішло під воду, жителі рятуються на дахах

Жителі грецького села Метаморфосі у центральній частині країни змушені видиратися на дахи будинків, оскільки через постійні зливи в останні 48 годин їхні домівки фактично пішли під воду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Protothema.

Рівень води в усьому селі перевищився на шість метрів, так що видно лише черепицю на дахах будинків.

фото Protothema

Як розповів місцевий мешканець Константінос Цюкас, двоє жителів села на своїх рибальських човнах постійно рятують з дахів будинків людей, поки багато хто зібрався на даху офісу громади.

"Рівень води постійно піднімається, ми говоримо про понад шість метрів. Ми піднялися на дах офісу громади і чекаємо. Нас більше 60 осіб... Нам повідомили, що прилетять за нами на гелікоптері з човнами, з усім, що можна, аби тільки прилетіли, бо зрештою ми потонемо. Все село зникло, тільки черепиця залишилася, більше нічого не видно. Ми в Божій милості", – розповів він.

Трохи менш катастрофічна ситуація в кількох інших селах муніципалітету Палама в місцевості Кардіца.

Повідомляється, що за допомогою гелікоптерів і підвісних човнів буде зроблена спроба евакуювати тих, хто застряг у селах.

Так, три вертольоти піднімуться в повітря найближчим часом – як тільки знизиться хмарність і буде дозвіл від авіаційного регулятора.

Волос, Пеліон, Скіатос, північна Евія, Кардіца, Фтіотида і Афіни постраждали в середу від шторму "Даніель", що спричинив повені і зсуви ґрунту. Однак повідомлялося також про пошкодження на півдні Греції.

Раніше повідомлялося, що у центральній частині Греції щонайменше двоє людей загинули і троє зникли безвісти після того, як сильні зливи спричинили повінь. Однак до полудня четверга кількість загиблих зросла до чотирьох.

Крім того, щонайменше семеро людей загинули внаслідок сильних дощів, що спричинили раптові повені на північному заході Туреччини.