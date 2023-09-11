Глава МЗС Німеччини в Україні: вчетверте з початку повномасштабної війни

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідує Україну вчетверте з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Про це повідомили німецькі ЗМІ, зокрема ZDF, пише "Європейська правда".

Бербок прибула до Києва в понеділок вранці з візитом, який тримали в секреті з міркувань безпеки. За тиждень до Генасамблеї ООН у Нью-Йорку візит розглядають як жест на знак солідарності.

ФОТО: DPA

Глава МЗС Німеччини приїхала до Києва потягом з Польщі вночі, у столиці України її зустрів і привітав посол Німеччини Мартін Єгер.

Після прибуття Бербок пообіцяла Україні подальшу підтримку на шляху до Європейського Союзу, але також наполягла на подальших зусиллях з проведення реформ, наприклад, для боротьби з корупцією.

За словами міністерки, Україна " захищає свободу всіх нас" та може покладатися на рішучу підтримку Німеччини на шляху України до Європейського Союзу.

Бербок стала першим членом кабінету міністрів Німеччини, яка після початку повномасштабної війни відвідала у січні східну Україну. Зокрема, вона навідалась до Харкова.

До цього вона двічі була в Києві – в середині травня 2022 року і в середині вересня минулого року.