Канцлер Австрии призывает прекратить переговоры о вступлении в ЕС с Турцией

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что не может представить Турцию членом Евросоюза, и призвал окончательно прекратить замороженные переговоры о вступлении.

Об этом он заявил в интервью WELT, пишет "Европейская правда".

Комментарии Нехаммера в интервью касались недавнего призыва главы МИД Турции активизировать процесс вступления Турции в ЕС и его заявления, что ЕС "не может быть действительно глобальным игроком без Турции".

"Мы выступаем за дальнейшее сближение между Анкарой и Брюсселем, но полноправное членство Турции в ЕС невозможно представить. Важно быть честными в отношениях друг с другом. И это включает, в том числе официальное прекращение переговоров о членстве, которые заморожены уже много лет, и разработку новой концепции сотрудничества", – заявил канцлер.

Нехаммер добавил, что Турция является важным партнером для ЕС, и новый формат партнерства должен основываться на взаимном доверии и сотрудничестве в экономических и политических вопросах.

Канцлер сказал также, что в ближайшем будущем должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, Турция имеет статус кандидата на вступление в ЕС с 1999 года, переговоры о членстве официально открыли с 2005 года. Из-за дальнейшего развития событий, в частности постепенного отката в сфере демократии, прав человека и верховенства права в Турции переговоры фактически заморожены с июня 2018 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно (хотя и не впервые за последние годы) вернулся к вопросу во время переговоров о разблокировании вступления Швеции в НАТО - Анкара заявляет, что в обмен на согласие Стокгольм будет помогать Турции в сближении с ЕС.