Чехія відреагувала на російські псевдовибори в Україні

Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що ніколи не визнає результати псевдовиборів, які РФ провела на окупованих нею територіях України.

Про це йдеться у заяві чеського зовнішньополітичного відомства 12 вересня у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

МЗС Чехії рішуче засудило "нелегітимні вибори, організовані Росією на незаконно окупованих територіях України".

"Росія вкотре порушує принципи міжнародного права. Чехія ніколи не визнає їхніх результатів. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – запевнили у чеському зовнішньополітичному відомстві.

We strongly condemn the illegitimate elections organized by Russia in the illegally occupied areas of Ukraine. Russia is once again violating the principles of international law. Czechia will never recognize the results. We will support Ukraine for as long as needed. 🇨🇿🇺🇦