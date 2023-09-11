Рада Європи відреагувала на фіктивні "вибори" росіян в Україні

Фіктивні "вибори", які Росія провела днями на окупованих територіях України, є недійсними відповідно до міжнародного права.

Про це йдеться у спільній заяві глави Комітету міністрів Ради Європи Криш’яніса Каріньша, президента Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокса та Генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович Бурич, пише "Єврпейська правда".

"Ми рішуче засуджуємо нелегітимні бутафорські "вибори", що відбулися 8-10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України", – заявило керівництво Ради Європи.

Керівники РЄ наголосили, що проведені з грубим порушенням міжнародного права так звані "вибори" є ще однією ілюстрацією заперечення Російською Федерацією цінностей демократії, прав людини та верховенства права, які підтримує Рада Європи.

"Рішення російської влади організувати їх є лише останнім у низці незаконних і шкідливих рішень, ухвалених нею з моменту виключення Російської Федерації з нашої організації внаслідок її агресивної війни проти України.

Ці фіктивні "вибори" можуть лише вважатися недійсними відповідно до міжнародного права", – йдеться у заяві.

Каріньш, Кокс і Пейчинович-Бурич підтвердили непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, речник Європейської комісії Петер Стано тиждень тому засудив проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон ніколи не визнає результати цих псевдовиборів.

Британська розвідка стверджує, що проведенням псевдовиборів на окупованих територіях України путінська "Єдина Росія" прагне закріпити там вплив Кремля.