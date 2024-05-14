Міністр оборони Канади: Україну треба підтримувати до перемоги, а не "скільки потрібно"

Очільник Міністерства оборони Канади Білл Блер вважає хибною підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" й натомість пропонує пов'язати її з перемогою української сторони в повномасштабній війні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Блер заявив на заході Atlantic Council напередодні, 13 травня.

Аташе з питань оборони посольства Києва в Канаді генерал Борис Кременецький звернув увагу, що канадський міністр закликав до підтримки України, "поки вона не переможе", й попросив уточнити, що для нього означає ця перемога.

Let there be no doubt.



Canada will #StandWithUkraine until it is victorious. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/vFQNi1FrMi Реклама: May 14, 2024

"Коли я отримав цю роботу (міністра оборони. – Ред.), чесно кажучи, я змінив нашу мову, тому що "стільки, скільки буде потрібно" – це не дуже обнадійливо чи навіть прагматично", – пояснив свою думку Блер.

За його словами, перемога – "це міцні, безпечні кордони для України, але також і для українців, щоб вони могли жити в мирі та процвітанні".

"І тому для мене перемога – це, очевидно, перемога над Путіним і вигнання його з України. І це також створення умов, які дозволять забезпечити тривалий, безпечний мир для українського народу", – додав голова канадського Міноборони.

Формулювання про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" активно використовують союзники України, зокрема Німеччина та США.

Водночас деякі посадовці, приміром, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, наголошує, що потрібно говорити про підтримку Києва "до перемоги".