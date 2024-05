Міністр оборони Канади: Україну треба підтримувати до перемоги, а не "скільки потрібно"

Очільник Міністерства оборони Канади Білл Блер вважає хибною підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" й натомість пропонує пов'язати її з перемогою української сторони в повномасштабній війні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Блер заявив на заході Atlantic Council напередодні, 13 травня.

Аташе з питань оборони посольства Києва в Канаді генерал Борис Кременецький звернув увагу, що канадський міністр закликав до підтримки України, "поки вона не переможе", й попросив уточнити, що для нього означає ця перемога.

Let there be no doubt.



Canada will #StandWithUkraine until it is victorious. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/vFQNi1FrMi

