У Франції суд відмовився віддати "Мону Лізу" названим спадкоємцям да Вінчі

Вищий адміністративний суд Франції 14 травня відхилив позов організації International Restitutions, яка начебто від імені спадкоємців Леонардо да Вінчі домагалась власності на його знамениту картину "Мона Ліза".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У позові International Restitutions, яка стверджує, що діє "від імені спадкоємців художника", стверджувалось, що колишній французький король Франциск I привласнив всесвітньо відому картину в 1519 році.

Натомість, вимагала організація, картину треба вилучити з Лувру (де вона перебуває з 1797 року) і повернути "законним власникам".

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Французький суд назвав позов незаконним і зобов'язав International Restitutions виплатити 3000 євро штрафу. Він також постановив, що не повинен розглядати рішення, ухвалені за часів французької монархії.

"Мона Ліза" перебуває у Франції з 1516 року, коли Леонардо да Вінчі переїхав з Італії під опіку вже згаданого Франциска I. Тоді митець запропонував монарху свої роботи в обмін на грошове забезпечення.

Зрештою картини да Вінчі включно з "Моною Лізою" увійшли до королівських колекцій і ніколи не покидали Франції. Нині полотно є найпопулярнішим в експозиції Лувру та оточене спеціальним захисним склом.

У січні "Мона Ліза" стала мішенню двох екологічних протестувальників, які облили портрет супом, закликаючи до "здорової та стійкої їжі". А раніше у картину кинув торт відвідувач на інвалідному візку.

Після цього в Луврі допустили, що найвідоміший у світі портрет може отримати окрему кімнату в музеї.