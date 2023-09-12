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Чехия отреагировала на российские псевдовыборы в Украине

Вторник, 12 сентября 2023, 12:19

Министерство иностранных дел Чехии заявил, что никогда не признает результаты псевдовыборов, которые РФ провела на оккупированных ею территориях Украины.

Об этом говорится в заявлении чешского внешнеполитического ведомства 12 сентября в Twitter, сообщает "Европейская правда".

МИД Чехии решительно осудил "нелегитимные выборы, организованные Россией на незаконно оккупированных территориях Украины".

"Россия в очередной раз нарушает принципы международного права. Чехия никогда не признает их результатов. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заверили в чешском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне ЕС заявил о непризнании российских фейковых "выборов" на оккупированных территориях Украины и подчеркнул, что руководство РФ будет отвечать за последствия этих незаконных действий.

Совет Европы объявил, что фиктивные "выборы", которые Россия провела на днях на оккупированных территориях Украины, являются  недействительными в соответствии с международным правом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон никогда не признает результаты этих псевдовыборов.

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