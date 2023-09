Чехия отреагировала на российские псевдовыборы в Украине

Министерство иностранных дел Чехии заявил, что никогда не признает результаты псевдовыборов, которые РФ провела на оккупированных ею территориях Украины.

Об этом говорится в заявлении чешского внешнеполитического ведомства 12 сентября в Twitter, сообщает "Европейская правда".

МИД Чехии решительно осудил "нелегитимные выборы, организованные Россией на незаконно оккупированных территориях Украины".

"Россия в очередной раз нарушает принципы международного права. Чехия никогда не признает их результатов. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заверили в чешском внешнеполитическом ведомстве.

We strongly condemn the illegitimate elections organized by Russia in the illegally occupied areas of Ukraine. Russia is once again violating the principles of international law. Czechia will never recognize the results. We will support Ukraine for as long as needed. 🇨🇿🇺🇦