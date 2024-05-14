Президентка Грузії закликає скасувати закон про "іноагентів" через вибори

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі вважає, що протестувальники проти закону про "іноагентів" можуть домогтись його скасування, скориставшись голосом на майбутніх парламентських виборах у жовтні цього року.

Про це вона сказала в інтерв'ю ведучій CNN Крістіан Аманпур, повідомляє "Європейська правда".

Зурабішвілі визнала в інтерв'ю, що після ухвалення парламентом Грузії законопроєкту про "іноагентів" у третьому читанні існує "багато занепокоєнь".

"Шлях і місце, де ми можемо все це змінити, – це вибори в жовтні... І ми повинні використати цю мобілізацію суспільства і цю консолідацію політичних партій, щоб піти і виграти ці вибори", – додала вона.

Реклама:

Президентка Грузії також підтвердила, що накладе вето на закон, але провладна більшість у грузинському парламенті має достатньо голосів, аби його подолати.

Нагадаємо, парламент Грузії 14 травня ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який спричинив масові протести, у третьому, фінальному читанні.

Через свою подібність до російського закону про "іноагентів" ініціатива партії влади "Грузинська мрія" викликала гостру критику Заходу й частини грузинського суспільства, яке влаштовує регулярні протести біля будівлі парламенту.

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джим О'Браєн уже попередив, що на Грузію можуть чекати фінансові обмеження в разі, якщо закон про "іноагентів" не буде приведений у відповідність до стандартів ЄС.

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Грузія продовжить опір. Чи вдасться протестам врятувати європейський курс Тбілісі?