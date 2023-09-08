США відреагували на псевдовибори на окупованих територіях України

США ніколи не визнають претензій Росії на будь-яку суверенну територію України і попереджають про санкції тих, хто може підтримати фейкові російські "вибори" на окупованій українській території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Держсекретар нагадав, що так звані "вибори" відбуваються майже через рік після того, як Кремль організував фейкові "референдуми" і мав намір анексувати Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області України, а також через дев'ять років після того, як Росія мала намір анексувати Автономну Республіку Крим та місто Севастополь.

За словами Блінкена, Кремль сподівається, що заздалегідь визначені, сфабриковані результати посилять незаконні претензії Росії на окуповані нею частини України, але це не більше, ніж пропагандистська вправа.

"Дії Росії демонструють її кричущу неповагу до принципів Статуту ООН, таких як повага до державного суверенітету і територіальної цілісності, які лежать в основі глобальної безпеки і стабільності", – заявив держсекретар.

"Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Російської Федерації на будь-яку суверенну територію України, і ми нагадуємо всім особам, які можуть підтримати російські фейкові "вибори" в Україні, в тому числі в якості так званих "міжнародних спостерігачів", що проти них можуть бути застосовані санкції та візові обмеження", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, речник Європейської комісії Петер Стано тиждень тому засудив проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.

Як повідомляла британська розвідка, британська розвідка стверджує, що проведенням псевдовиборів на окупованих територіях України путінська "Єдина Росія" прагне закріпити там вплив Кремля.