Блінкен у підземному барі Києва зіграв на гітарі та заспівав

Державний секретар США Ентоні Блінкен узяв участь у виступі місцевого гурту в одному з підземних барів Києва 14 травня, виконавши пісню Ніла Янга Rockin' in the Free World.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію власники бару підтвердили виданню Kyiv Independent.

На відео, яке поширили в соцмережах увечері у вівторок, видно, як Блінкен співає і грає на гітарі разом із іншими музикантами на сцені.

In Kyiv, @SecBlinken plays “Rockin’ in the Free World” in a basement club with a Ukrainian band pic.twitter.com/zsZ3BQr2JK Реклама: May 14, 2024

Kyiv Independent зв'язався з баром, який підтвердив, що Блінкен грав там раніше, але не зміг надати більше інформації з міркувань безпеки.

Держсекретар США не раз говорив про свою любов до музики і минулого року на одному з офіційних заходів виконав кавер на пісню Мадді Вотерса Hoochie Coochie Man.

Ентоні Блінкен розпочав свій візит до України вранці 14 травня. У нього були заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Під час візиту державний секретар США зокрема розкрив деталі майбутньої двосторонньої угоди про безпеку з Україною.