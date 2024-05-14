Блінкен у підземному барі Києва зіграв на гітарі та заспівав
Новини — Вівторок, 14 травня 2024, 22:39 —
Державний секретар США Ентоні Блінкен узяв участь у виступі місцевого гурту в одному з підземних барів Києва 14 травня, виконавши пісню Ніла Янга Rockin' in the Free World.
Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію власники бару підтвердили виданню Kyiv Independent.
На відео, яке поширили в соцмережах увечері у вівторок, видно, як Блінкен співає і грає на гітарі разом із іншими музикантами на сцені.
In Kyiv, @SecBlinken plays “Rockin’ in the Free World” in a basement club with a Ukrainian band pic.twitter.com/zsZ3BQr2JKРеклама:— Michael Birnbaum (@michaelbirnbaum) May 14, 2024
Kyiv Independent зв'язався з баром, який підтвердив, що Блінкен грав там раніше, але не зміг надати більше інформації з міркувань безпеки.
Держсекретар США не раз говорив про свою любов до музики і минулого року на одному з офіційних заходів виконав кавер на пісню Мадді Вотерса Hoochie Coochie Man.
Ентоні Блінкен розпочав свій візит до України вранці 14 травня. У нього були заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Під час візиту державний секретар США зокрема розкрив деталі майбутньої двосторонньої угоди про безпеку з Україною.