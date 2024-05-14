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Угорський єврокомісар підтримав Сербію та виступив проти резолюції ООН щодо Сребрениці

Новини — Вівторок, 14 травня 2024, 21:55 — Олег Павлюк

Європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї, висунутий на цю посаду Угорщиною, під час дводенного візиту до Сербії підтримав її позицію стосовно проєкту резолюції ООН стосовно геноциду у Сребрениці 1995 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tanjug.

Після зустрічі із президентом Сербії Александаром Вучичем Варгеї заявив, що "не згоден із колективним покаранням" сербського народу, яке "ніколи не було частиною наших цінностей і ніколи не буде".

"Є судові рішення, які повинні бути виконані, ми вже бачили, до чого призводить концепція колективної провини. Ми повинні пам'ятати жертв у Сребрениці, але ми не повинні поширювати колективну провину на один народ", – вважає єврокомісар.

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Варгеї також закликав проти "стигматизації" народу Сербії, який "не сприяє подоланню всіх жахів війн на Балканах".

Парламент Республіки Сербської офіційно заперечив геноцид у Сребрениці

Зазначимо, що офіційний представник Єврокомісії пізніше висловив цілковито протилежну Варгеї позицію, нагадавши, що ЄС офіційно визнає події в Сребрениці як геноцид і ця позиція не змінилась.

Проєкт резолюції ООН, який ініціювали Німеччина й Руанда та підтримали США, БіГ та інші країни, закликає зробити 11 липня офіційним Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Вона також закликає засудити будь-яке заперечення цього геноциду.

Обурення проєктом висловили Сербія та етнічі серби в Боснії і Герцеговині – країні, з якою лідери Євросоюзу в березні погодилися розпочати переговори про вступ.

Політики в Сербії та етнічні серби в Боснії і Герцеговині здебільшого намагаються применшити значення різнанини у Сребрениці, і хоча вони визнають скоєння злочину в цьому місті, багато хто відмовляється називати його геноцидом.

Детальніше читайте у статті: Сербію налякали геноцидом: чому у Белграді бояться резолюції ООН щодо Сребрениці.

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