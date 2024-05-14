Угорський єврокомісар підтримав Сербію та виступив проти резолюції ООН щодо Сребрениці

Європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї, висунутий на цю посаду Угорщиною, під час дводенного візиту до Сербії підтримав її позицію стосовно проєкту резолюції ООН стосовно геноциду у Сребрениці 1995 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tanjug.

Після зустрічі із президентом Сербії Александаром Вучичем Варгеї заявив, що "не згоден із колективним покаранням" сербського народу, яке "ніколи не було частиною наших цінностей і ніколи не буде".

"Є судові рішення, які повинні бути виконані, ми вже бачили, до чого призводить концепція колективної провини. Ми повинні пам'ятати жертв у Сребрениці, але ми не повинні поширювати колективну провину на один народ", – вважає єврокомісар.

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Варгеї також закликав проти "стигматизації" народу Сербії, який "не сприяє подоланню всіх жахів війн на Балканах".

Зазначимо, що офіційний представник Єврокомісії пізніше висловив цілковито протилежну Варгеї позицію, нагадавши, що ЄС офіційно визнає події в Сребрениці як геноцид і ця позиція не змінилась.

Проєкт резолюції ООН, який ініціювали Німеччина й Руанда та підтримали США, БіГ та інші країни, закликає зробити 11 липня офіційним Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Вона також закликає засудити будь-яке заперечення цього геноциду.

Обурення проєктом висловили Сербія та етнічі серби в Боснії і Герцеговині – країні, з якою лідери Євросоюзу в березні погодилися розпочати переговори про вступ.

Політики в Сербії та етнічні серби в Боснії і Герцеговині здебільшого намагаються применшити значення різнанини у Сребрениці, і хоча вони визнають скоєння злочину в цьому місті, багато хто відмовляється називати його геноцидом.

Детальніше читайте у статті: Сербію налякали геноцидом: чому у Белграді бояться резолюції ООН щодо Сребрениці.