FT: Україна почне переговори з Угорщиною та Румунією з приводу мови освіти

Цього тижня українські урядовці розпочнуть переговори з Угорщиною та Румунією, щоб досягти згоди щодо балансу між українською та мовами нацменшин у середніх школах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання Financial Times у матеріалі, написаному на основі розмови з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

"Цього тижня українські урядовці розпочнуть двосторонні переговори з Угорщиною та Румунією, щоб спробувати узгодити угоду про баланс між українською та мовами національних меншин у середніх школах", – йдеться у матеріалі.

Захист прав національних меншин є одним із семи критеріїв, виконання якого Єврокомісія очікує від Києва перед відкриттям переговорів про членство України в ЄС.

"Ми внесемо зміни до законодавства про національні меншини, і ми можемо внести додаткові поправки, якщо це буде необхідно, але спочатку нам потрібно провести [двосторонні] переговори", – сказала Стефанішина.

Однак віцепрем’єрка заявила, що українці з-поміж етнічних меншин повинні вивчати українську мову в достатньому обсязі, щоб вони могли продовжувати освіту або працевлаштуватися за межами районів проживання національних меншин. Вона сказала, що чинні правила, які запровадили обов'язкове викладання української мови, працюють добре: "Було знайдено баланс, і він працює. Тож нам справді потрібно це оцінити".

Раніше цього року в офісі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана дали зрозуміти, що не погодяться на майбутній вступ України до ЄС без нових поступок щодо закону про освіту, який останніми роками став головною причиною проблем у двосторонніх відносинах.

Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

Читайте також інтерв’ю "ЄвроПравді" посла ЄС, який говорив про можливість вступу України до 2030 року.