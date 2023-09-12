FT: Украина начнет переговоры с Венгрией и Румынией о языке образования

На этой неделе украинские чиновники начнут переговоры с Венгрией и Румынией, чтобы достичь согласия относительно баланса между украинским и языками нацменьшинств в средних школах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание Financial Times в материале, написанном на основе разговора с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

"На этой неделе украинские чиновники начнут двусторонние переговоры с Венгрией и Румынией, чтобы попытаться согласовать договоренность о балансе между украинским и языками национальных меньшинств в средних школах", – говорится в материале.

Защита прав национальных меньшинств является одним из семи критериев, выполнение которого Еврокомиссия ожидает от Киева перед открытием переговоров о членстве Украины в ЕС.

"Мы внесем изменения в законодательство о национальных меньшинствах, и мы можем внести дополнительные поправки, если это будет необходимо, но сначала нам нужно провести [двусторонние] переговоры", – сказала Стефанишина.

Однако вице-премьер заявила, что украинцы из числа этнических меньшинств должны изучать украинский язык в достаточном объеме, чтобы они могли продолжать образование или трудоустроиться за пределами районов проживания национальных меньшинств. Она сказала, что действующие правила, которые ввели обязательное преподавание украинского языка, работают хорошо: "Был найден баланс, и он работает. Поэтому нам действительно нужно это оценить".

Ранее в этом году в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дали понять, что не согласятся на будущее вступление Украины в ЕС без новых уступок по закону об образовании, который в последние годы стал главной причиной проблем в двусторонних отношениях.

В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

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