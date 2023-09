Данія анонсувала найбільший пакет фінансової допомоги Україні для оборонних потреб

Данія передасть Україні пакет допомоги на 5,8 млрд крон – майже 800 млн євро, що стане її найбільшим фінансовим внеском для України за період повномасштабної війни.

Про це оголосило Міністерство оборони Данії, пише "Європейська правда".

Пакет стане дванадцятим і найбільшим пакетом допомоги Данії для України.

Загальна сума обсягом 5,8 млрд крон буде використовуватися траншами протягом 2023-2025 років, з них найбільший – 4,3 млрд – запланований у 2023 році, 1,4 млрд – у 2024 році і 52 млн – у 2025 році.

Глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен зазначив, що цей пакет відкриває "нову фазу" у данській допомозі для України: країна віддала безпосередньо зброєю більшість того, що могла віддати зі своїх запасів, тож надалі Копенгаген планує зосередитися на закупівлях відповідно до актуальних потреб України спільно з іншими союзниками.

Міністр оборони Трольс Лунд Поулсен не став розкривати, у співпраці з якими країнами плануються закупівлі.

"Ми співпрацюємо з дякими з тих, які також зацікавлені підтримувати Україну, і все це відбувається у "форматі Рамштайн", зустріч якого запланована наступного тижня", – цитує його данське TV2.

Також міністри утрималися від уточнень, яка зброя може бути придбана на ці гроші.

"Це не має бути щось, про що російська сторона може просто почитати у міжнародних ЗМІ", – зазначив міністр оборони.

Доповнено. Невдовзі після оприлюднення новини президент України Володимир Зеленський розкрив, що ці плани обговорювалися під час візиту до Києва прем'єрки Данії Метте Фредеріксен.

"Метте, дякую за вчасну й потужну підтримку. Разом ми відновлюємо мир у Європі", – зазначив він.

I thank Denmark for the 12th and largest military aid package of $830 million.



This is exactly what we discussed during @Statsmin Mette Frederiksen's visit to Kyiv last week.



Thank you, Mette, for this timely and powerful assistance. Together, we are restoring peace in Europe.