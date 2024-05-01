Європейські "Зелені" пропонують створити мільярдний фонд для швидшого "зеленого переходу" ЄС

Європейські "Зелені" виступили з ідеєю створити спецфонд на 150 млрд євро для стимулювання зеленої трансформації економіки Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

У рамках підготовки до європейських виборів, що відбудуться трохи більше як через місяць, "Зелені" випустили аналітичний документ, у якому аргументують, що Європа ризикує втратити лідерство у "зеленому переході" і Брюссель має створити стимули для того, щоб активізувати реструктуризацію економіки відповідно до цих цілей.

Досягти цього пропонують за допомогою створення спецфонду на 150 млрд євро, для якого ЄС візьме спільні запозичення, щоби забезпечувати прямі інвестиції у "зелені" галузі.

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Також пропонують створити новий координаційний комітет на рівні Єврокомісії, щоб спрямовувати ці кошти і координувати індустріальну політику на рівні ЄС.

"Європа має інвестувати зараз, інакше ми втратимо зв’язок", – зазначив співавтор документа, євродепутат Міхал Блосс.

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