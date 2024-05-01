Глава МЗС Латвії розповіла, як "коаліція дронів" забезпечить потреби ЗСУ
Новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже поділилась тим, як "коаліція дронів", яку співочолює її країна, планує забезпечити потреби українського війська.
Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".
Очільниця латвійського дипвідомства розповіла, що плани "коаліції дронів" узгоджуються з тим, що потрібно Україні, і це постійно змінюється.
"Вам потрібні не лише найдешевші FPV-дрони, а й більш досконалі безпілотники середньої дальності тощо. Ми шукаємо ці апарати, закуповуємо їх, за потреби шукаємо обладнання. А ще – виробництво та проєктування нових дронів. Все це ми робимо разом з українськими партнерами", – зазначила вона.
Міністерка додала, що є також фонд коаліції з розробки безпілотників, куди надходять внески інших країн, які пообіцяли для закупівлі дронів.
"Словом, ми працюємо, щоб Україна отримала цю техніку. Як я вже казала, Україні потрібні не лише можливості розвідки чи поодиноких атак. Вам потрібна здатність для проактивної оборони на великій і середній дальності", – сказала Браже.
Початково коаліція взяла на себе зобов'язання забезпечити 1 мільйон дронів до середини 2025 року. Однак, прогнозує міністерка, ця кількість може змінитися.
"Дешеві дрони – це одне, а більш просунуті безпілотники – це інше. Тож ми ще побачимо, чи це буде мільйон, чи інша кількість. Це залежатиме від того, що потрібно ЗСУ. А ми будемо пристосовуватися до цих потреб", – пояснила Браже.
Нагадаємо, Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України.
У середині квітня стало відомо, що уряд Латвії ухвалив рішення про відправку першої партії безпілотників Україні в межах "коаліції дронів".
Дивіться повне інтерв’ю з главою МЗС Латвії Байбою Браже на Youtube-каналі "ЄвроПравди".