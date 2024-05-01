У Німеччині спецпризначенцям довелося вгамовувати нетверезого "рейхсбюргера" з ножем

У Німеччині екстреміст, який назвав себе так званим "рейхсбюргером", погрожував ножем поліцейським, що призвело до проведення операції за участі спецпризначенців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Пізно ввечері у вівторок поліцію викликали до багатоквартирного будинку через пошкодження майна. Стало відомо, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння пошкодив двері.

Коли на місце прибули правоохоронці, 30-річний чоловік погрожував їм ножем.

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Він кричав, що ненавидить поліцію і є "громадянином Рейху" – групи, відомої німецькою мовою як "рейхсбюргери".

Ця група вважає, що німецький Рейх, заснований у 1871 році, існує і сьогодні, і що всі нинішні державні інституції Німеччини є нелегітимними.

Оскільки чоловік зачинився у своїй квартирі, на допомогу поліції був викликаний спецпідрозділ. Спецпризначенці виламали двері і увірвалися всередину.

У квартирі поліцейські знайшли кілька одиниць ріжучої та колючої зброї. Серед них було кілька заборонених ножів і сокира. Зброю вилучили.

Чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. Після лікування у госпіталі, його помістили до психіатричної лікарні за розпорядженням влади.

Нагадаємо, 29 квітня у Німеччині почався масштабний процес над заколотниками-"рейхсбюргерами", що хотіли скинути Шольца.

Слухання знаменують початок трьох судових процесів над 27 особами, яких звинувачують у змові, зірваній владою наприкінці 2022 року.