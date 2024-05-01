Польська поліція перевіряє повідомлення про спробу підпалу синагоги у Варшаві

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив про спробу підпалу синагоги Ножиків у Варшаві за допомогою пляшки із запалювальною сумішшю; у поліції підтвердили, що отримали повідомлення про це.

Як пише "Європейська правда", про це інформує RMF 24.

Представник столичної поліції Яцек Вишневський підтвердив, що поліція отримала повідомлення про спробу підпалу синагоги у Варшаві та проводить заходи, пов'язані з цим інцидентом.

У своєму повідомленні в Twitter (X) про спробу підпалу Сікорський послався на головного рабина Польщі Міхаеля Шудріха.

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"Рабин Шудріх пише, що хтось намагався підпалити синагогу коктейлем Молотова. Слава Богу, що ніхто не постраждав. Цікаво, хто намагається зірвати нашу (20-ту) річницю вступу до ЄС? Може, ті ж самі, хто надряпав зірки Давида (на будівлях) в Парижі?", – написав глава МЗС.

Головний рабин Польщі Міхаель Шудріх повідомив, що в середу о 17:00 перед синагогою відбудеться зустріч, на якій буде надана "вся інформація", інформує TVN24.

Водночас президент Анджей Дуда у Twitter (X) вже засудив "ганебний напад на синагогу у Варшаві".

"У Польщі немає місця антисемітизму! У Польщі немає місця ненависті!" – йдеться в його дописі.

Синагога Ножиків – єдина вціліла та діюча довоєнна синагога у Варшаві. Її відкрили у 1902 році.

Раніше молдовський бізнесмен Анатолій Призенко зізнався у своїй причетності до акції з нанесенням зірок Давида на будівлі в Парижі і передмісті.

Нагадаємо, 3 листопада у Парижі спіймали молдовську пару, чоловіка і жінку близько 30 років, які посеред ночі наносили зображення зірки Давида на фасадах будівель.

Раніше стало відомо, що французькі слідчі розглядають можливість того, що за десятками малюнків зірки Давида на будинках у Парижі стоїть Росія.