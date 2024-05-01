Нова глава МЗС Латвії не вважає, що час у війні грає на користь Росії

Новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже вважає, що у російсько-українській війні час грає не на користь Росії.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Браже відповіла на запитання стосовно того, кому на руку – України чи Росії – у війні грає час.

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"Я не думаю, що час грає на користь Росії. Україна отримує військову підтримку, а також політичну, правову і санкційну підтримку. Це, безумовно, наближає перемогу України", – пояснила свої міркування Браже.

Водночас вона визнала, що затягування війни є вкрай болісним для України.

"Я не кажу легковажно, що це просто потребує часу. Бо українці втрачають життя, здоров'я, війна руйнує довкілля. Україна у цей час платить найвищу ціну. Це просто жахливо", – сказала глава МЗС Латвії.

Водночас Браже погодилась із тим, що у підтримці України з боку партнерів потрібні зміни. Вона зауважила, що Україні потрібні не лише ППО чи снаряди, а й здатність завдавати глибокі високоточні удари, у тому числі по російській території.

"Міжнародне право це дозволяє. Ви можете бити не тільки по суверенній території України, але й по тих місцях, звідки росіяни б’ють по вас", – зазначила очільниця латвійської дипломатії.

Браже також поділилась тим, як "коаліція дронів", яку співочолює її країна, планує забезпечити потреби українського війська.

Дивіться повне інтерв’ю з главою МЗС Латвії Байбою Браже на Youtube-каналі "ЄвроПравди".