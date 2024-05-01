Нова глава МЗС Латвії не вважає, що час у війні грає на користь Росії
Новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже вважає, що у російсько-українській війні час грає не на користь Росії.
Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".
Браже відповіла на запитання стосовно того, кому на руку – України чи Росії – у війні грає час.
"Я не думаю, що час грає на користь Росії. Україна отримує військову підтримку, а також політичну, правову і санкційну підтримку. Це, безумовно, наближає перемогу України", – пояснила свої міркування Браже.
Водночас вона визнала, що затягування війни є вкрай болісним для України.
"Я не кажу легковажно, що це просто потребує часу. Бо українці втрачають життя, здоров'я, війна руйнує довкілля. Україна у цей час платить найвищу ціну. Це просто жахливо", – сказала глава МЗС Латвії.
Водночас Браже погодилась із тим, що у підтримці України з боку партнерів потрібні зміни. Вона зауважила, що Україні потрібні не лише ППО чи снаряди, а й здатність завдавати глибокі високоточні удари, у тому числі по російській території.
"Міжнародне право це дозволяє. Ви можете бити не тільки по суверенній території України, але й по тих місцях, звідки росіяни б’ють по вас", – зазначила очільниця латвійської дипломатії.
Браже також поділилась тим, як "коаліція дронів", яку співочолює її країна, планує забезпечити потреби українського війська.
Дивіться повне інтерв’ю з главою МЗС Латвії Байбою Браже на Youtube-каналі "ЄвроПравди".