У Сеймі Латвії не підтримали зниження віку, після якого росіянам не потрібно складати мовний іспит 

Комітету Сейму Латвії не підтримала ідею про зниження віку, після якого громадянам Росії не потрібно складати мовний іспит для отримання постійної посвідки на проживання.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Депутати-члени Комітету Сейму з питань оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції вирішили не знижувати віковий ценз для громадян Росії, які мають складати іспит з латиської мови для отримання постійної посвідки на проживання у Латвії.

Зараз в імміграційному законі передбачено, що від іспиту звільняють осіб віком понад 75 років.

Комітет розглядав поправки до закону перед фінальним другим читанням. Депутатка від партії "Стабільність" внесла поправку, що пропонувала скасувати вимогу іспиту для осіб віком від 65 років.

Представниця міністерства освіти під час обговорення навела як аргументи на користь 75-річного порогу те, що серед осіб віком понад 65 років ще багато людей, які продовжують працювати, і у цій віковій групі є люди, які вже успішно склали мовний іспит.

Представник юридичного бюро Сейму також закликав не змінювати граничний вік з поваги до зусиль тих громадян Росії, які старші 65 років і вже склали іспит.

Також комітет відхилив пропозицію депутата від "Національного об’єднання" про те, щоб вимогу мовного іспиту поширили також на громадян Білорусі.

Сейм має остаточно затвердити зміни до закону про імміграцію 14 вересня.

7 вересня парламент Латвії у першому читанні затвердив зміни, які надають відтермінування на 2 роки для росіян, які ще не склали іспит. Вони зможуть отримати поновлену тимчасову посвідку на проживання на 2 роки, протягом яких мають підтвердити володіння мовою, та зберігають право на соціальні гарантії.

До фінального голосування та підпису президента редакція документа ще може змінитися.

На початку місяця повідомляли, що більшість громадян Росії у Латвії, які складали мовний іспит для отримання постійної посвідки на проживання, з першої спроби не впоралися з ним.

80 осіб з тих, хто успішно склав мовний іспит, не отримали посвідки через виявлені безпекові ризики.