В Сейме Латвии не поддержали снижение возраста обязательного языкового экзамена для россиян

Комитет Сейма Латвии не поддержал идею о снижении возраста, после которого гражданам России не нужно сдавать языковой экзамен для получения постоянного вида на жительство.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Депутаты-члены Комитета Сейма по вопросам обороны, внутренних дел и предотвращения коррупции решили не снижать возрастной ценз для граждан России, которые должны сдавать экзамен по латышскому языку для получения постоянного вида на жительство в Латвии.

Сейчас в иммиграционном законе предусмотрено, что от экзамена освобождают лиц старше 75 лет.

Комитет рассматривал поправки к закону перед финальным вторым чтением. Депутат от партии "Стабильность" внесла поправку, которая предлагала отменить требование экзамена для лиц в возрасте от 65 лет.

Представительница министерства образования при обсуждении привела в качестве аргументов в пользу 75-летнего порога то, что среди лиц старше 65 лет еще много людей, которые продолжают работать, и в этой возрастной группе есть люди, которые уже успешно сдали языковой экзамен.

Представитель юридического бюро Сейма также призвал не менять предельный возраст из уважения к усилиям тех граждан России, которые старше 65 лет и уже сдали экзамен.

Также комитет отклонил предложение депутата от "Национального объединения" о том, чтобы требование языкового экзамена распространили также на граждан Беларуси.

Сейм должен окончательно утвердить изменения в закон об иммиграции 14 сентября.

7 сентября парламент Латвии в первом чтении утвердил изменения, которые предоставляют отсрочку на 2 года для россиян, которые еще не сдали экзамен. Они смогут получить возобновленный временный вид на жительство на 2 года, в течение которых должны подтвердить владение языком, и сохраняют право на социальные гарантии.

До финального голосования и подписи президента редакция документа еще может измениться.

В начале месяца сообщалось, что большинство граждан России в Латвии, которые сдавали языковой экзамен для получения постоянного вида на жительство, с первой попытки не справились с ним.

80 человек из тех, кто успешно сдал языковой экзамен, не получили вид на жительство из-за выявленных рисков для безопасности.