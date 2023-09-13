Глава Єврокомісії присвятила частину ключової промови письменниці Амеліній, яку вбила ракета РФ

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй ключовій щорічній промові "Про становище Європейського Союзу" розповіла історію української письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула після російського ракетного удару по Краматорську.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Фон дер Ляєн почала розповідь згадкою про молоду українську матір, яка у день, коли російські танки перетнули кордон з Україною, вирушила до Праги, щоб убезпечити свою дитину.

"Коли чеський прикордонник поставив штамп у її паспорті, вона почала плакати. Її син не зрозумів і запитав матір, чому вона плаче. Вона відповіла: "Тому що ми вдома". "Але ж це не Україна", – стверджував він. Тому вона пояснила: "Це Європа".

Того дня та українська мати відчула, що Європа – її дім. Бо дім там, де ми довіряємо одне одному. І народ України міг довіряти європейцям. Її звали Вікторія Амеліна", – сказала фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії назвала Амеліну однією з найкращих молодих письменниць свого покоління та невтомною борчинею за справедливість.

"Коли її син був у безпеці, Вікторія повернулася в Україну, щоб документувати воєнні злочини Росії. Через рік вона була вбита російською балістичною ракетою під час вечері з колегами. Вона стала жертвою російського воєнного злочину, одного з незліченних нападів на невинних цивільних осіб", – сказала фон дер Ляєн.

Того дня Амеліна була з трьома друзями, серед яких був Гектор Абад Фасіолінс, колега-письменник з Колумбії. Він був присутній під час виступу фон дер Ляєн у Європарламенті, тримаючи в руках портрет української письменниці.

"Гектор не міг уявити, що сам стане мішенню. Згодом він сказав, що не знає, чому він живий, а вона загинула. Але тепер він розповідає світові про Вікторію. Щоб зберегти пам'ять про неї та покласти край цій війні", – сказала фон дер Ляєн.

"Вікторія Амеліна вважала, що наш колективний обов'язок – написати нову історію для Європи. Це те, де Європа стоїть сьогодні. У той час і в тому місці, де пишеться історія. Майбутнє нашого континенту залежить від вибору, який ми робимо сьогодні", – зазначила президентка ЄК.

Нагадаємо, у своїй промові фон дер Ляєн оголосила, що Європейська комісія розпочне перегляд політики ЄС та запропонує свої ідеї стосовно того, як повинен функціонувати Європейський Союз, у зв’язку з майбутнім приєднанням до нього нових членів.

Глава Єврокомісії також сказала, що Україна досягла великих успіхів на шляху приєднання до Європейського Союзу, але повний вступ у ЄС є процесом, що ґрунтується на заслугах.