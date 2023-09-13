Глава Еврокомиссии посвятила часть ключевой речи писательнице Амелиной, которую убила ракета РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей ключевой ежегодной речи "О положении Европейского Союза" рассказала историю украинской писательницы Виктории Амелиной, которая погибла после российского ракетного удара по Краматорску.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Фон дер Ляйен начала рассказ упоминанием о молодой украинской матери, которая в день, когда российские танки пересекли границу с Украиной, отправилась в Прагу, чтобы обезопасить своего ребенка.

"Когда чешский пограничник поставил штамп в ее паспорте, она начала плакать. Ее сын не понял и спросил мать, почему она плачет. Она ответила: "Потому что мы дома". "Но ведь это не Украина", – утверждал он. Поэтому она объяснила: "Это Европа".

В тот день та украинская мать почувствовала, что Европа – ее дом. Потому что дом там, где мы доверяем друг другу. И народ Украины мог доверять европейцам. Ее звали Виктория Амелина", – сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии назвала Амелину одной из лучших молодых писательниц своего поколения и неутомимым борцом за справедливость.

"Когда ее сын был в безопасности, Виктория вернулась в Украину, чтобы документировать военные преступления России. Через год она была убита российской баллистической ракетой во время ужина с коллегами. Она стала жертвой российского военного преступления, одного из бесчисленных нападений на невинных гражданских лиц", – сказала фон дер Ляйен.

В тот день Амелина была с тремя друзьями, среди которых был Гектор Абад Фасиолинс, коллега-писатель из Колумбии. Он присутствовал во время выступления фон дер Ляйен в Европарламенте, держа в руках портрет украинской писательницы.

"Гектор не мог представить, что сам станет мишенью. Впоследствии он сказал, что не знает, почему он жив, а она погибла. Но теперь он рассказывает миру о Виктории. Чтобы сохранить память о ней и положить конец этой войне", – сказала фон дер Ляйен.

"Виктория Амелина считала, что наш коллективный долг – написать новую историю для Европы. Это то, где Европа стоит сегодня. В то время и в том месте, где пишется история. Будущее нашего континента зависит от выбора, который мы делаем сегодня", – отметила президент ЕК.

Напомним, в своей речи фон дер Ляйен объявила, что Европейская комиссия начнет пересмотр политики ЕС и предложит свои идеи относительно того, как должен функционировать Европейский Союз, в связи с будущим присоединением к нему новых членов.

Глава Еврокомиссии также сказала, что Украина достигла больших успехов на пути присоединения к Европейскому Союзу, но полное вступление в ЕС является процессом, основанным на заслугах.