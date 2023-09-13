Румунія викликала керівника дипмісії РФ через нові уламки безпілотника на своїй території

Румунія знову викликала очільника російської дипломатичної місії до Міністерства закордонних справ у зв’язку зі знайденими на своїй території новими уламками, ймовірно від російського безпілотника.

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС у зв’язку з виявленням на території Румунії нових уламків безпілотника.

"У зв’язку з виявленням 13 вересня нових фрагментів дрона подібного до тих, що використовуються російською армією, розкиданих на кілька десятків метрів у жудці Тульча, МЗС висловлює рішучий протест проти чергового порушення повітряного простору Румунії. МЗС рішуче закликає до припинення регулярних атак проти українського населення і цивільної інфраструктури та безвідповідальної ескалації з боку Росії", – йдеться у заяві.

В МЗС Румунії назвали ці російські атаки порушенням міжнародного права і воєнними злочинами.

"МЗС поінформувало союзників у НАТО і консультується з ними щодо ситуації на кордоні між Румунією та Україною. Також МЗС невідкладно викликає керівника дипломатичної місії РФ", – повідомили у зовнішньодипломатичному відомстві.

Нагадаємо, у прикордонному з Україною жудці Тульча 13 вересня знайшли нові уламки, схожі на фрагменти безпілотника, цього разу за 14 кілометрів від кордону.

Також в ніч на 13 вересня мешканці румунських сіл у цьому районі вперше отримали повідомлення RO-Alert під час атаки російських безпілотників на українські міста над Дунаєм.

Напередодні повідомляли, що у селі Плауру навпроти українського Ізмаїла почали будувати укриття.