Британія визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Велика Британія офіційно визнала групу Вагнера (ПВК "Вагнер") терористичною організацією.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це розмістила пресслужба уряду Сполученого Королівства.

"Сьогодні, 15 вересня, російська найманська організація, група Вагнера, була визначена як терористична організація. Рішення набуває чинності негайно та робить належність до групи Вагнера чи її активну підтримку у Британії кримінальним правопорушенням, із потенційними санкціями до 14 років позбавлення волі на додачу до чи замість штрафу", – йдеться у заяві.

Окрім ПВК "Вагнер", у британському списку терористичних організацій ще 78 угруповань.

Про плани оголосити групу Вагнера терористичною організацією МВС Британії повідомляло ще на початку місяця.

Нагадаємо, британська розвідка припускає, що смерть ватажка Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу Вагнера.



