Британия признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Великобритания официально признала группу Вагнера (ЧВК "Вагнер") террористической организацией.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом разместила пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

"Сегодня, 15 сентября, российская наемническая организация, группа Вагнера, была определена как террористическая организация. Решение вступает в силу немедленно и делает принадлежность к группе Вагнера или ее активную поддержку в Британии уголовным правонарушением, с потенциальными санкциями до 14 лет лишения свободы в дополнение к или вместо штрафа", – говорится в заявлении.

Кроме ЧВК "Вагнер", в британском списке террористических организаций еще 78 группировок.

О планах объявить группу Вагнера террористической организацией МВД Британии сообщало еще в начале месяца.

Напомним, британская разведка предполагает, что смерть главаря Евгения Пригожина будет иметь глубоко дестабилизирующее влияние на группу Вагнера.