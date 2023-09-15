В правительстве Германии думают над запретом на использование китайских компонентов в важнейших элементах мобильных сетей.

Об этом со ссылкой на свои данные сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По информации Spiegel, за такое решение выступает министр внутренних дел Нени Фазер. Основных немецких операторов – Telekom, Vodafone и Telefónica – могут обязать избавиться от компонентов от китайских производителей, в частности Huawei, до конца 2024 года. Среди прочего, это может касаться небольших дата-центров, где обрабатываются данные пользователей.

"Черновик" плана якобы предусматривает, что через 5 лет в мобильных сетях Германии китайские компоненты должны составлять не более 25% оборудования, а в стратегически важных регионах, как Берлин, Кельн и Бонн, их в итоге должны полностью заместить оборудованием от менее рисковых производителей.

В дополнение, таких производителей как Huawei хотят обязать раскрывать технический интерфейс для того, чтобы их оборудованием пользовались в Германии. Пока что для этого нужно ставить программное обеспечение самого Huawei, относительно которого есть сомнения.

Одновременно в немецком Министерстве цифровизации имеют свои предостережения, опасаясь, что это повлияет на темпы развития сети скоростного интернета, и что замена китайских компонентов означает для некоторых операторов огромные расходы.

По информации СМИ, операторы на опережение готовятся к решению правительства и планируют требовать компенсаций за вынужденные расходы.

Напомним, в Еврокомиссии призывают страны-члены быстрее ограничить использование оборудования для сетей 5G от китайских компаний Huawei и ZTE и хотят прекратить сотрудничество с операторами, которые используют их оборудование.

Также звучат предложения запретить европейскому бизнесу изготавливать важнейшие современные технологии – как "суперкомпьютеры", искусственный интеллект и передовые микросхемы – в Китае и подобных странах.