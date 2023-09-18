У Білорусі раптом захотіли спільних військових навчань із Польщею

У Раді безпеки Білорусі раптом заявили про готовність провести спільні військові навчання із Польщею.

Як пише "Європейська правда", про це сказав заступник держсекретаря Радбезу Білорусі Павел Муравейко, якого цитує Zerkalo.io.

"Якщо поляки готові провести з нами навчання, ми із задоволенням виступимо з такою ініціативою і розглянемо, які питання ми зможемо відпрацювати спільно", – заявив Муравейко.

Він зазначив, що на навчаннях можуть відпрацювати, зокрема, протиповітряну оборону в рамках охорони спільного кордону, прикордонну безпеку, протидію транскордонним загрозам, пов'язаним із біологічними та іншими надзвичайними ситуаціями.

"Буде пропозиція – з'явиться наша відповідна реакція і наші дії", – додав представник Радбезу Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Білорусь збирається призупинити дію Договору про звичайні збройні сили (ДЗЗСЄ) в Європі щодо Польщі та Чехії.

Також Польща і держави Балтії погодили умови для закриття кордону з Білоруссю.