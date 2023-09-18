В Беларуси внезапно захотели совместных военных учений с Польшей

В Совете безопасности Беларуси вдруг заявили о готовности провести совместные военные учения с Польшей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко, которого цитирует Zerkalo.io.

"Если поляки готовы провести с нами учения, мы с удовольствием выступим с такой инициативой и рассмотрим, какие вопросы мы сможем отработать совместно", – заявил Муравейко.

Он отметил, что на учениях могут отработать, в частности, противовоздушную оборону в рамках охраны общей границы, пограничную безопасность, противодействие трансграничным угрозам, связанным с биологическими и другими чрезвычайными ситуациями.

"Будет предложение – появится наша ответная реакция и наши действия", – добавил представитель Совбеза Беларуси.

Ранее сообщалось, что Беларусь собирается приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах (ДОВСЕ) в Европе в отношении Польши и Чехии.

Также Польша и государства Балтии согласовали условия для закрытия границы с Беларусью.