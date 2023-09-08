Білорусь хоче призупинити дію угоди про звичайні озброєння щодо Польщі і Чехії

Білорусь збирається призупинити дію Договору про звичайні збройні сили (ДЗЗСЄ) в Європі щодо Польщі та Чехії.

Проєкт відповідного закону внесено до Палати представників (нижньої палати парламенту Білорусі), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Zerkalo.io.

"Призупинити дію Договору про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року щодо Республіки Польща та Чеської Республіки", – йдеться в законопроєкті.

Якщо його ухвалять депутати і схвалять сенатори, то після підписання законопроєкту Александром Лукашенком цей законопроєкт стане законом.

Раніше в Міноборони неодноразово закидали Польщі, що та, модернізуючи свою армію і збільшуючи її чисельність, порушує ДЗЗСЄ. Зокрема, начальник департаменту міжнародного військового співробітництва відомства Валерій Ревенко заявляв, що, згідно з підсумковим актом переговорів щодо чисельності особового складу звичайних збройних сил у Європі, чисельність польської армії не має перевищувати 234 тисяч осіб.

Свої претензії до Чехії військове відомство Білорусі публічно не озвучувало.

ДЗЗСЄ був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 16 державами-учасницями НАТО (Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина і Франція) і 6 державами-учасницями Організації Варшавського договору (ОВД; Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР і Чехословаччина) – для кожного блоку були встановлені максимальні рівні озброєнь і техніки.

Після розпаду СРСР, розпуску ОВД, поділу Чехословаччини та об'єднання Німеччини учасниками ДЗЗСЄ стали 30 держав. Квота СРСР була розділена між новими незалежними державами.

До кінця 1990-х років, коли частина колишніх членів Варшавського договору вступила в НАТО, наявні ліміти бойової техніки для блоків втратили сенс. У зв'язку з цим учасники ДЗЗСЄ ухвалили рішення про оновлення домовленостей. У підсумку 19 листопада 1999 року на саміті ОБСЄ в Стамбулі було підписано Угоду про адаптацію ДЗЗСЄ.

Цей документ передбачав перехід від блокових обмежень до національно-територіальних, зокрема було введено ліміт на розміщення на території суверенних держав бойової техніки інших країн.

Про чисельність військ у всіх цих версіях не йшлося. Але Ревенко посилається на підсумковий акт переговорів про чисельність особового складу, підписаний 1996 року. Однак там також немає кількісних обмежень чисельності військ у Польщі.

Нагадаємо, у серпні Польща оголосила про створення підрозділу спецпризначенців для захисту критичної інфраструктури.

Також Польща і держави Балтії погодили умови для закриття кордону з Білоруссю.