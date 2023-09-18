СМИ пишут, что пять государств ЕС отвергли план Украины по зерну, в Киеве опровергают

Обновлено 21:50. Изменены заголовок и первые абзацы новости, добавлен комментарий Тараса Качки.

Польское информагентство PAP в понедельник сообщило, что соседние с Украиной государства-члены Европейского Союза отвергли подготовленный Украиной план по ограничению экспорта сельскохозяйственной продукции, который, по замыслу Европейской комиссии, должен был бы заменить односторонние ограничения украинского импорта.

Об этом пишет "Европейская правда".

Источник в ЕС сообщил PAP, что соседние с Украиной государства, включая Польшу, выступили против предложения Киева. В комментарии "ЕвроПравде" заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что информация о "пяти государствах, которые отвергли предложения Украины", не соответствует действительности.

Согласно предложению Киева, по информации PAP, Министерство экономики Украины самостоятельно будет принимать решение о предоставлении разрешений на экспорт зерна в ЕС, в том числе и пяти восточных стран-членов, даже если они будут выступать против таких разрешений.

В то же время Украина предлагает проводить консультации со странами ЕС и Европейской комиссией относительно разрешений на экспорт, но, "независимо от результатов консультаций, окончательное решение будет оставаться за Киевом", пишет PAP.

На встрече в Брюсселе постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось раскритиковал украинское предложение, которое, по мнению Варшавы, не решает вопрос контроля и ограничения притока украинского зерна.

В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

Украина решила подать жалобу во Всемирную торговую организацию на эти три страны.