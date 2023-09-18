Президенти держав Балтії поговорили з генсеком ООН про ситуацію з українським зерном

Президенти держав Балтії на зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем підняли питання про ситуацію з експортом українського зерна та наголосили на відповідальності Кремля.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони розповіли у своїх повідомленнях про зустріч.

Президент Естонії Алар Каріс зазначив, що на зустрічі з генсеком ООН сфокусувався на питанні про те, як забезпечити доставку українського зерна до тих країн, яким без нього загрожує голод.

Focused on helping Ukrainian grain reach countries facing hunger at meeting with the @UN SG @antonioguterres together with @GitanasNauseda & @edgarsrinkevics.



Russia started this war, this is why the world is in such a situation & people suffer. #CallRussiaToEndThisWar pic.twitter.com/25m5A4ogcP — Alar Karis (@AlarKaris) September 18, 2023

"Росія почала цю війну, і тому світ опинився у такій ситуації і народи страждають", – підкреслив він.

"Проблеми з постачанням продовольства почалися через агресію Росії, а не санкції ЄС", – наголосив президент Литви Гітанас Науседа.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що у тому числі йшлося про можливості експорту українського зерна через балтійські порти.

Він додав, що говорили також про відповідальність Росії за злочин агресії, про гібридну війну проти ЄС, яку веде самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко за допомогою мігрантів з третіх країн.

Baltic presidents met with @UN Secretary General @antonioguterres, we discussed Russia’s accountability for the crime of aggression against Ukraine, Lukashenka’s hybrid-warfare against Europe using migration as a weapon, Ukrainian grain export via Baltic, also Latvian ports 🇱🇻🇺🇳 pic.twitter.com/neOTY8wxAE — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 18, 2023

Нагадаємо, раніше ЗМІ неофіційно дізналися про нібито таємні переговори ООН з Кремлем про зняття санкцій для повернення Росії до "зернової угоди".

Глава МЗС України зазначив, що йому відомо про "деякі сили, які підтримують поступки Росії у цій вимозі", та наголосив, що будь-які поступки лише спровокують новий шантаж з боку Москви.