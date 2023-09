Президенти держав Балтії поговорили з генсеком ООН про ситуацію з українським зерном

Президенти держав Балтії на зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем підняли питання про ситуацію з експортом українського зерна та наголосили на відповідальності Кремля.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони розповіли у своїх повідомленнях про зустріч.

Президент Естонії Алар Каріс зазначив, що на зустрічі з генсеком ООН сфокусувався на питанні про те, як забезпечити доставку українського зерна до тих країн, яким без нього загрожує голод.

Focused on helping Ukrainian grain reach countries facing hunger at meeting with the @UN SG @antonioguterres together with @GitanasNauseda & @edgarsrinkevics.



Russia started this war, this is why the world is in such a situation & people suffer. #CallRussiaToEndThisWar pic.twitter.com/25m5A4ogcP