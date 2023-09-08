ЗМІ: ООН веде таємні переговори з РФ про зняття санкцій для відновлення "зернової угоди"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш веде переговори з російською владою щодо відновлення "зернової угоди" в обмін на санкційні поступки Москві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild, який отримав доступ до листа Гутерреша до міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова.

У своєму листі генсек ООН пропонує голові МЗС РФ угоду з чотирьох пунктів, які повинні привести до відновлення "зернової угоди".

"Усі чотири пункти важливі, оскільки їхня реалізація виконала б усі вимоги терористичного режиму Владіміра Путіна та винагородила його атаки на українські цивільні об'єкти", – зазначає Bild.

Згідно з матеріалом, у першому пункті Гутерреш пропонує скасування санкцій ЄС проти "Россельхозбанку", що дасть йому змогу обійти обмеження, пов'язані з відключенням від SWIFT.

Зокрема, глава ООН пропонує використовувати спеціально створену дочірню компанію підсанкційного російського банку під назвою RSHB Capital S.A. для обходу санкцій. За великим рахунком ООН хоче активувати фейковий банк, який підриває санкції ЄС проти російських банків.

Посилаючись на пресслужбу Єврокомісії, видання повідомляє, що влада ЄС висловила готовність через ООН "знайти конструктивне рішення за допомогою створення дочірнього підприємства "Россельхозбанку".

За інформацією Bild, у другому пункті Гутерреш пропонує застрахувати російські вантажні кораблі від українських атак під час пересування в Чорному та Азовському морях, для чого фінансована ООН страхова компанія для російського експорту продовольства і добрив може почати роботу з компанією Lloyd's протягом 4-6 тижнів.

За даними видання, у третьому пункті генсек ООН обіцяє владі РФ допомогу у поверненні активів, заморожених унаслідок європейських санкцій. Як йдеться у його листі: "російські компанії з виробництва добрив повинні звернутися до відповідних національних органів ЄС за відповідними виключеннями".

Згідно з четвертим пунктом, який наводить Bild, російським кораблям, які перевозять харчові продукти й добрива, мають дозволити швартуватися в портах країн ЄС, для чого ООН провела переговори з Єврокомісією та окремими портовими адміністраціями в Німеччині, Бельгії, Іспанії та Нідерландах.

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін після переговорів з Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Сам Ердоган виступив за продовження Чорноморської зернової ініціативи і зазначив, що Україні "потрібно пом'якшити свій підхід" для її продовження.

Деталі читайте у статті: Провал Ердогана. Чим завершилася спроба лідера Туреччини домовитися з Путіним про зерно