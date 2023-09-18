Суд у Польщі залишив під вартою підозрюваних у зриві роботи залізниці стоп-сигналом

Окружний суд у польському Білостоку залишив під вартою двох підозрюваних у тому, що вони зупиняли потяги залізниці імітацією аварійного стоп-сигналу.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Окружний суд у Білостоку на засіданні 18 вересня визнав безпідставними вимоги сторони захисту про те, щоб підозрюваним змінили запобіжний захід. 24-річний і 29-річний чоловіки і далі залишатимуться під вартою.

Справа стосується кількох аварійних зупинок поїздів на залізниці у Підляському воєводстві наприкінці серпня. Невідомі зловмисники тоді зімітували на потрібній частоті стоп-сигнал, який використовують для екстреної зупинки потягів.

За кілька годин поліція затримала у Білостоку двох підозрюваних з радіообладнанням. Один з них виявився співробітником поліції.

Суд за клопотанням прокуратури ухвалив рішення про арешт на три місяці, вирішивши, що наявні докази вказують на значну ймовірність того, що молоді люди справді скоїли дії, які їм інкримінують, і для безпеки подальшого розслідування їх краще залишити під вартою. Адвокати оскаржили рішення.

Чоловіків звинувачують у діях, що створили враження про існування загрози для безпеки та життя багатьох людей і майна, а також створення прямого ризику нещасного випадку у русі наземного транспорту. За цими звинуваченнями загрожує від 6 місяців до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, перший інцидент з хуліганством за допомогою стоп-сигналу стався в районі Щецина. Там зловмисники спершу надіслали стоп-сигнал, а далі зуміли ввімкнути через системи сповіщення у поїздах гімн Росії і фрагмент промови Путіна. Далі надсилання стоп-сигналу сталося в районі Білостока та під Вроцлавом.

Стоп-сигнал, що призводить до автоматичного аварійного гальмування потягів лінії, розробили для швидкого сповіщення машиністів про небезпеку та екстреної зупинки потягів. Польська залізниця використовує його багато років для запобігання аваріям. Різні лінії послуговуються різними радіочастотами. Дізнатися їх і створити такий сигнал для фахівців не складно.

В Агентстві внутрішньої безпеки на той час заявляли, що не побачили зв'язку між цими окремими інцидентами.